POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.04.-06.04.2025++

Lüneburg (ots)

-Landkreis Lüneburg -

Streitigkeiten eskalieren unter Einsatz eines Baseballschlägers und eines PKW

Am Samstagabend kam es auf einem Lüneburger Tankstellengelände zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 30-jährigen Mann. Beide Parteien stiegen in ihre Fahrzeuge und verließen das Gelände. Im angrenzenden Kreuzungsbereich standen die Kontrahenten mit ihren Fahrzeugen nebeneinander. Der 21-Jährige stieg, mit einem Baseballschläger bewaffnet, aus seinem PKW aus und wollte laut Zeugenaussagen zu dem 30-Jährigen auf die Fahrerseite des anderen PKW. Dieser fühlte sich bedroht und gab Gas als sich dieser direkt vor der Fahrzeugfront befand. Hinter der Kreuzung kam er dann wieder zum Stehen und der auf der Motorhaube liegende Mann fiel vor das Fahrzeug und kam leicht verletzt ins Klinikum.

Werkzeugakku löst Brand aus

Am Samstag entzündete sich ein Werkzeugakku während des Ladevorgangs in einem Kellerraum in Brietlingen. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung im Heizungskeller entstand ein hoher Sachschaden an dem Einfamilienhaus. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Handgreiflichkeiten auf dem Stint

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Lokalität auf dem Stint zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Grund für einen Schlag ins Gesicht, war das Verschütten eines Getränkes über die Kleidung.

Häusliche Gewalt

Am späten Samstagabend kam es in Adendorf zu einem Streit zwischen einem 42-jährigen Mann und seiner Lebensabschnittgefährtin in deren Wohnung. Der Mann griff die 40-jährige Frau körperlich an und verletzte sie dabei am Kopf. Die Kopfverletzung der Frau musste im Klinikum behandelt werden, der Mann erhielt eine Wegweisung.

Raub am Sonntagmorgen

Gegen zehn Uhr ist es am Sonntag erst im Wilschenbrucher Weg und zwanzig Minuten später in der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof zu Raubtaten zum Nachteil zweier älteren Damen gekommen. Bei beiden Taten wurden die Opfer leicht verletzt und der Täter konnte mit den Handtaschen samt Inhalt, auf einem Fahrrad in cremegelb, fliehen. Eine der Damen konnte den Täter als hager, über dreißig Jahre alt und sehr blass beschreiben. Beide Opfer wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

-Landkreis Lüchow-Dannenberg-

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Am frühen Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariates Lüchow ein Fahrzeug im Bereich Schnega. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und sein PKW weiterhin nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Entsprechende Strafverfahren wurden in der Folge eingeleitet.

Fünf vermisste / abgängige Personen im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Über das gesamte Wochenende erfolgten diverse polizeiliche Maßnahmen im Rahmen von Einsätzen bzgl. fünf vermissten bzw. abgängigen Personen im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Hierbei begaben sich die minderjährigen Vermissten nach einiger Zeit selbstständig zurück nach Hause oder wurden durch Beamte der Bundespolizei sowie durch Polizisten des Polizeikommissariates Lüchow aufgegriffen und an die Wohnorte zurückgeführt.

Fahren unter dem Einfluss von Cannabis

Der Umgang mit Cannabis und seinen Erzeugnissen zu Konsumzwecken ist seit letztem Jahr durch das Konsumcannabisgesetz (KCanG) geregelt und ermöglicht unter anderem den privaten Eigenanbau für Erwachsene. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg musste im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag jedoch daran erinnert werden, dass das Führen eines PKW im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Cannabis weiterhin nicht erlaubt ist. Nach der Feststellung der Beeinflussung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

-Landkreis Uelzen-

Diebstähle

Fr., 04.04.2025, 18:40 Uhr, Uelzen

Am Freitagabend wird ein polizeibekannter, 31-jähriger Uelzener beim Kauf eines Dosenbieres aufgrund seines auffälligen Verhaltens am Kassenband von einer Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts in Bahnhofsnähe angesprochen. Beim Öffnen des Rucksackes lassen sich weitere, entwendete Dosenbiere feststellen. Daraufhin beleidigt er die vor Ort anwesenden Mitarbeiter und spuckt in deren Richtung.

Der polizeibekannte Mann muss sich nun in eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Sa., 05.04.2025, 23:35 Uhr, Uelzen

Ein bislang unbekannter Radfahrer fährt am Samstagabend an einer in der Lüneburger Straße gehenden Fußgängerin vorbei. Beim Vorbeifahren entreißt er ihr eine umgehängte Tasche und entfernt sich in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Täterschaft bitte an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581 / 930 0

Brände

Fr., 04.04.2025, 20:30 Uhr, Barum

In der Bevenser Straße in Barum wird am Freitagabend die Plane eines Hochsitzes entzündet. Der Brand kann vor dem weiteren Übergang auf den Hochsitz entdeckt und gelöscht werden.

Hinweise auf den Brandverursacher bitte an die Polizeistation Bad Bevensen, Tel.: 05821 976550

Fr., 04.04.2025, 13:15 Uhr, Uelzen

Auf der B71 in Höhe dortiger Einmündung zur B4 gerät am Freitagmittag ein LKW mit polnischem Kennzeichen aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Zur Durchführung von Löscharbeiten wird die Straße gesperrt. Der Fahrzeugführer des LKW verbleibt unverletzt.

Verkehrsunfälle

Sa., 05.04.2025, 16:00 Uhr, Uelzen

Am Samstagnachmittag kommt es in der Straße Neu Ripdorf in Höhe einer dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen Führer eines PKW und einer 29-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin befuhr hierbei den Radweg von Molzen kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Tankstelle versucht der Fahrzeugführer des PKW das Gelände der Tankstelle zu verlassen und stößt hierbei mit der von rechtes kommenden Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache zusammen. Hierbei wird die Radfahrerin leicht verletzt.

Weiteres

So., 06.04.2025, 16:00 Uhr, Uelzen

Am Sonntagabend kommt es zu einem Polizeieinsatz auf dem Herzogenplatz in Uelzen. Ein polizeibekannter und alkoholisierter, 33-jähriger Mann belästigt die Gäste eines dortigen Restaurants. Da der Mann einem polizeilich ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommt, wird er unter Anwendung unmittelbaren Zwanges in Gewahrsam genommen.

