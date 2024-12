Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, nächtlicher Brand, kein Gebäude- oder Personenschaden

Nordwalde (ots)

In der Nacht von Freitag (13.12.) auf Samstag (14.12.) erhielt die Polizei gegen 03.15 Uhr die Information, dass in der Feldstraße ein Stromkasten brennt. Als die Streifenbeamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass neben dem Stromkasten eine Hecke und mehrere Mülltonnen in voller Ausdehnung brannten. Die Feuerwehr traf kurz nach den Polizisten ein und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Brand machen kann wird gebeten, die Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

