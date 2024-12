POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Am Mittwoch (11.12.) sind unbekannte Täter in der Schüttemeyerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.55 Uhr haben die Einbrecher eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und sind so in das Gebäude gelangt. Sie entwendeten Schmuckstücke der Bewohner. Ganz unmittelbar in der Nähe ist zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Wieteschstraße in gleicherweise in ein ...

