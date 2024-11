Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Wohnhaus

Braunschweig (ots)

Kanzlerfeld, 21.11.2024, 11.00 Uhr bis 24.11.2024, 17.45 Uhr

Täter entwenden Waffen

Am vergangenen Wochenende kam es im Kanzlerfeld zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Zunächst wurde in einem Waldstück nahe Hessisch-Oldendorf ein Tresor gefunden, in welchem sich unter anderem Schriftstücke mit einer Braunschweiger Adresse befanden. Die Hamelner Tatortgruppe informierte daraufhin umgehend die Braunschweiger Polizei. Diese stellte an dem Wohnhaus eine eingeschlagene Terrassentür und durchwühlte Schränke fest. Durch die Kriminalpolizei erfolgte eine Spurensuche und -sicherung. Hierbei konnte nachvollzogen werden, dass sich unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus verschafft haben. Die Täter schlugen mit Holzscheiten die Terrassentür ein. Aus dem Haus entwendeten diese einen Waffenschrank sowie einen Tresor samt Inhalt. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell