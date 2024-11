Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Maut-Einheit aufgebrochen

Braunschweig (ots)

A2, Betriebskilometer 195, 08.11.24, 00:00 bis 11:00h

Unbekannter entwendet Elektrik

Bereits vor rund zwei Wochen kam es zwischen der Anschlussstelle Hämelerwald und dem südlichen Autobahnparkplatz Röhrse an der A2 zu einem besonders schweren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter wirkte gewaltsam auf eine Vorrichtung an einer Mautbrücke ein, in der sich die Systemtechnik befand. Durch das gewaltsame Öffnen wurde das Innere beschädigt. Zudem entwendete der Täter Teile der innenliegenden Elektrik. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000EUR. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen, am Tattag Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Autobahnpolizeikommissariat unter 0531-476 3715.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell