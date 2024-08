Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wohnungseinbruch

Werl (ots)

Im Laufe des Samstagnachmittages (24.08.) ereignete sich ein Wohnungseinbruch im Werler Ortsteil Hilbeck. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Werler Straße ein. Während die Bewohner nicht zugegen waren, begaben sich die Einbrecher durch ein Gartentor auf das Grundstück und hebelten am Objekt ein Kellerfenster im rückwertigen Bereich auf. Das gesamte Haus wurde vom Keller bis zum Dachgeschoss durchsucht. Entwendet wurde diverser Goldschmuck. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen.(sn)

