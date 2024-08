Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Mit nicht zugelassenem Krad Verkehrsunfall verursacht

Warstein (ots)

Am Samstagnachmittag (24.08.) befuhr ein 28-jähriger Mann aus Warstein gegen 15:40 Uhr mit seinem Motorrad in Waldhausen die Lippstädter Straße in Richtung Soest. In Höhe des Friedhofes verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Warsteiner derart, dass er vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass das benutzte Krad nicht für den Straßenverkehr zugelassen war und zudem diverse technische Mängel aufwies. Es wurde vor Ort sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine entsprechende Anzeige. (sn)

