Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbrecher steigen in drei Häuser ein

Rheine (ots)

Am Mittwoch (11.12.) sind unbekannte Täter in der Schüttemeyerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.55 Uhr haben die Einbrecher eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und sind so in das Gebäude gelangt. Sie entwendeten Schmuckstücke der Bewohner.

Ganz unmittelbar in der Nähe ist zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Wieteschstraße in gleicherweise in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Täter beschädigten die Terrassentür, um in das Haus zu kommen. Sämtliche Räume und das Mobiliar wurden durchwühlt. Nach ersten Ermittlungen erlangten die Täter auch Schmuck.

Ebenfalls am Mittwoch ist ein dritter Einbruch nicht unweit der anderen beiden Tatorte begangen worden. In der Salinenstraße haben Unbekannte zwischen 06.35 Uhr und 17.00 Uhr eine Kellereingangstür aufgebrochen, um in das Einfamilienhaus zu kommen. Ob und was die Täter hier gestohlen haben, stand bei der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, die Wache Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell