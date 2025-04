Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Reifen von Neuwagen entwendet - Hinweise ++ Bad Bodenteich - Geschwindigkeitsmessung an Grundschule ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.04.2025

Lüneburg

Lüneburg/Scharnebeck - Geldbörsen von Seniorinnen entwendet

Am 02.04.2025 gegen 13:30 Uhr befand sich eine 87-Jährige in einem Supermarkt in der Wulf-Werum-Straße. Während ihres Einkaufs entwendeten Unbekannte aus der Handtasche der Seniorin ihre Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld. Es entstand Sachschaden von gut 200 Euro.

Eine weitere 74-jährige Seniorin befand sich gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Röthenkuhlen in Scharnebeck. Auch dort entwendeten Unbekannte die Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten aus ihrer umgehängten Handtasche. Es entstand Sachschaden von gut 200 Euro.

Bardowick - Reifen von Neuwagen entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 01.04. auf den 02.04.2025 entwendeten Unbekannte insgesamt acht Reifen von zwei Neuwagen von einem Autohaus in der Hamburger Landstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Handorf - Brand einer Böschung

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 02.04.25 gegen 16:40 Uhr die Böschung an einem Feldweg in der Straße Burläg in Brand. Durch die Feuerwehr Bardowick mussten noch Nachlöscharbeiten getätigt werden. Insgesamt wurden circa 300qm Fläche verbrannt.

Lüneburg - Sofa auf Terrasse brennt

Am 02.04.2025 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Brand eines Sofas auf einer überdachten Terrasse in der Straße Hinter den Scheibenständen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Der Eigentümer konnte das Sofa bereits vor Eintreffen der Feuerwehr Lüneburg löschen. Es entstand kein Sachschaden am Gebäude.

Reppenstedt - Kollision zweier Pkw - Zwei Verletzte

Am 02.04.25 gegen 13:30 Uhr missachtete eine 73-jährige Fahrerin eines Pkw VW beim Linksabbiegen einen bevorrechtigten 52-jährige Fahrer eines Pkw Mazda. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Landesstraße 216 (Lüneburger Straße) / Wiesenweg. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-Jährige schwer und die 73-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Am 02.04.25 gegen 18:15 Uhr kam es auf der Uelzener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw VW geriet möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls circa 500 Meter vor dem Ortseingang Lüneburg leicht in den Gegenverkehr. Schließlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Polizei stoppt berauschte Fahrt ohne Versicherungsschutz

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.04.2025 gegen 20:30 Uhr stellte die Polizei einen 30 Jahre alten E-Scooter-Fahrer im Klötzeweg fest. Der E-Scooter verfügte über keinen Versicherungsschutz. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Zusätzlich wurde der Konsum von Cannabis eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Schwienau OT Stadorf - Kupfererdungskabel aus Umspannwerk gestohlen

Die Polizei ermittelt aufgrund eines Einbruchdiebstahls im Zeitraum vom 15.03.2025 bis zum 02.04.2025. Unbekannte gelangten auf das Gelände eines Umspannwerkes in Stadorf. Dort entwendeten sie bereits verbautes Kupfererdungskabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Feuer an einer Mülltonne gelegt

Am 02.04.2025 wurde gegen 23:15 Uhr Feuer an einer Mülltonne in der Lindenstraße bei dem dortigen Bahnhof gemeldet. Durch Anwohnende konnten die Flammen gelöscht werden. An der Mülltonne entstand ein Schaden von etwas über 100 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Fahrübung endet in Unfall - Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Am 02.04.2025 gegen 22:30 Uhr übte eine 17-Jährige in Begleitung weiterer Heranwachsender Fahrmanöver mit einem PKW auf einem Parkplatz in der Ludwig-Erhard-Straße. Dabei überfuhr sie einen Bordstein und beschädigte ein Tankstellengebäude. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro. Die 17-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bad Bodenteich - Geschwindigkeitsmessung an Grundschule

Am Mittag des 02.04.2025 wurden für rund 90 Minuten die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen vor einer Grundschule gemessen. Dabei stellte die Polizei bei erlaubten 30 km/h insgesamt neun Verstöße fest. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 50 km/h gemessen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

