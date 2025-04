Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstahl aus Pkw ++ Lüneburg - Unbekannter Zeuge nach Unfall gesucht ++ Bad Bevensen - Sachbeschädigungen im Kurpark ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Diebesgut in Trolley verstaut

Am 31.03.25 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Straße Am Alten Eisenwerk. Zwei 21 und 25 Jahre alte Frauen wurden durch einen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie diverse Lebensmittel in einem Trolley verstauten. Da auch die Damen sich beobachtet fühlten ließen sie den Trolley zurück und verließen den Laden. Daraufhin wurden sie angesprochen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Angeschlossenes Pedelec entwendet - Hinweise

Am 31.03.25 zwischen 09:30 und 10:40 Uhr entwendeten Unbekannte ein mittels Panzerschloss gesichertes Pedelec in der Bardowicker Straße. Das Fahrrad der Marke Fischer war an einem Bügel angeschlossen. Es entstand Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schulgebäude

Zwischen dem 28.03. und dem 31.03.25 brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Feldstraße ein. Aus diesem wurde unter anderem ein Laptop entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit Radfahrerin

Am 31.03.25 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Reichenbachstraße. Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai beabsichtigte von einem Parkplatz nach rechts auf die Reichenbachstraße zu fahren. Hierbei bemerkte er eine von rechts kommende 54-jährige Radfahrerin zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt.

Lüneburg - 3-Jähriger läuft auf Fahrbahn - Kollision mit Pkw

Am 31.03.25 gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Straße. Ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dahlenburger Landstraße, als ein Kind unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Der 47-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das 3-jährige Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw

Vermutlich in der Nacht vom 31.03. auf den 01.04.25 warfen Unbekannte einen Stein in die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw Ford. Dieser befand sich auf einem Parkplatz an der Bleckeder Landstraße gegenüber eines Kleingartenvereins. Aus dem Auto wurde unter anderem eine Jacke der Marke Wellensteyn und ein Rucksack mit Wertsachen entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Unbekannter Zeuge nach Unfall gesucht

Bereits am 15.03.25 kam es zwischen 12:30 und 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Werder. Ein bisher unbekannter Fahrer touchierte vermutlich beim Ausparken mit seiner Anhängerkupplung einen geparkten Pkw Nissan Qashqai. Ein bisher unbekannter Zeuge hatte in der Folge einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen und bittet diesen sich unter, Tel. 04131-607-2215, zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Kollision mit Schutzplanke - Verursacher entfernt sich

Am 31.03.2025 gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 493 zwischen Lüchow und Lübeln zu einem Verkehrsunfall. Dabei überholte nach ersten Erkenntnissen ein roter PKW ein anderes Fahrzeug trotz Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender Skoda Kodiaq musste ausweichen und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der rote PKW setzte seine Fahrt fort. Der 30 Jahre alte Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Unfall auf Bundesstraße 4 - Senior verletzt

Ein 72-Jähriger fuhr am 31.03.2025 gegen 14:30 Uhr mit einem VW Polo auf der B4 auf einen, auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Nordallee, wartenden Opel Grandland auf. Dieser wurde durch die Kollision auf einem vor ihm ebenfalls wartenden Peugeot 308 geschoben. Der 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Bad Bevensen - Nach Verkehrsunfall leichtverletzt - PKW kollidieren

Am 31.03.2025 beabsichtigte gegen 16:00 Uhr ein 18 Jahre alter Fahrer eines Hyundai i20 von der Landesstraße 252 nach links auf die Sasendorfer Straße (Kreisstraße 11) abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden, der Landesstraße folgenden, VW Golf. Der 18-Jährige wurde leichtverletzt. Die Seniorin am Steuer des Golfs wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Bad Bodenteich - Auseinandersetzung in Unterkunft

In einer Unterkunft in der Stadenser Straße kam es am 01.04.2025 gegen 01:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 30-Jähriger leicht am Kopf verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der andere Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Bad Bevensen - Sachbeschädigungen im Kurpark

Im Zeitraum vom 30.03.2025 bis zum 31.03.2025 beschädigten derzeit Unbekannte diverse Lampen, Beschilderungen und Pflanzen im Kurpark in Bad Bevensen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bienenbüttel - Geldbörse bei Einkauf gestohlen

Einer Frau wurde am 31.03.2025 während des Einkaufs gegen 12:45 Uhr in einem Supermarkt Am Rübenbaum die Geldbörse entwendet. In dieser befand sich Münzgeld, Zahlungskarten sowie persönliche Dokumente. Zu Abbuchungen von den betroffenen Konten kam es bislang nicht. Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Tipps: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell