Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Handtasche einer Seniorin geraubt ++ Uelzen - Festnahme nach Einbruch in Praxis ++ Suderburg - Verkehrsunfallflucht - Hinweise gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 31.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Tür nach Hinweis auf Hausverbot eingetreten

Am 30.03.25 gegen kurz vor 13:00 Uhr betraten ein 26-Jähriger und eine 37-Jährige ein Geschäft in der Straße Am Berge. Da die Beiden bereits ein Hausverbot hatten, wurden sie der Räumlichkeiten verwiesen. Daraufhin trat der 26-Jährige massiv gegen die dann verschlossene Tür und beschädigte diese erheblich. Dann betrat er erneut das Geschäft und bedrohte und beleidigte einen Mitarbeiter.

Lüneburg - Scheibe eines Pkw eingeschlagen - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 29. auf den 30.03.25 beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Seat indem diese einen Stein dagegen warfen. Der Pkw befand sich auf einem Parkplatz in der Straße Am Schierbrunnen. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an einer Schranke - Verursacher in Gewahrsam

Am 30.03.25 gegen 20:15 Uhr wurde ein junger Mann dabei beobachtet, wie dieser im Bereich eines Parkhauses Am Berge laut herumschrie und Glasflaschen warf. Darüber hinaus riss dieser die Schranke zur Parkhausausfahrt herab. Polizeibeamte konnten einen 25-Jährigen antreffen, welcher sich uneinsichtig zeigte und weitere Drohungen aussprach. Der 25-Jährige wurde aus diesem Grund in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Handtasche einer Seniorin geraubt

Am Morgen des 31.03.25 kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Raub einer Handtasche in der Theodor-Heuss-Straße. Eine 85-jährige Seniorin befand sich im Bereich des Gehweges in Höhe der Bushaltestelle. Eine bisher unbekannte männliche Person riss die Handtasche der Dame vom Körper, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse entwendet - Beträge abgehoben

Am Vormittag des 31.03.2025 wurde einer Seniorin während eines Einkaufs in der Schützenstraße die Geldbörse entwendet. Darin befanden sich unter anderem Zahlungskarten. Von den entsprechenden Konten wurden Abbuchungen in Höhe von einigen Hundert Euro vorgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Korrektur

In der am 28.03.25 veröffentlichten Pressemitteilung (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/6001177) wurde fälschlicherweise von einer Auseinandersetzung in einer Bar gesprochen. Die körperliche Auseinandersetzung in Uelzen, in der Nacht zum 28.03. gegen 01:00 Uhr, fand allerdings nur vor einer Bar in der Rademacherstraße statt, welche zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen hatte. Wir bitten dies zu entschuldigen und haben den Sachverhalt auch in der Ursprungsmeldung angepasst.

Uelzen - Ungebetener Gast

Ein augenscheinlich stark alkoholisierter 40-Jähriger begab sich am frühen Morgen des 30.03.2025 auf ein Grundstück in der Luisenstraße und nächtigte dort in einer fremden Gartenhütte. Er wurde aufgrund seiner Alkoholisierung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Suderburg - Verkehrsunfallflucht - Hinweise gesucht

Am 30.03.2025 kam es auf der Bundesstraße 4 gegen 17:45 Uhr zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Fahrzeugen, die aufgrund eines Überholmanövers nebeneinander fuhren. Als einer der betroffenen Fahrzeuge, ein Audi Q5, auf dem nächsten Parkplatz anhielt, entfernte sich das andere Fahrzeug unerlaubt. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Festnahme nach Einbruch in Praxis

Mit einem Kuhfuß wurde in der Nacht zum 31.03.2025 die Seitentür einer Praxis in der Oldenstädter Straße aufgehebelt. Die alarmierte Polizei konnte einen 44 Jahre alten Mann im Gebäude feststellen und vorläufig festnehmen. Der Kuhfuß sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

