Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand einer Hecke ++ Auseinandersetzung mit Pfefferspray ++ Polizei klärt Kinder über Verkehrsgefahren auf ++ "Falsche Handwerker" gelangen in Wohnung - Hinweise ++ Unerlaubte Abfallentsorgung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Unfall zwischen PKW und Radfahrerin

Am 28.03.2025 gegen 07:00 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter Fahrer eines Ford Mondeo die Dahlenburger Landstraße und beabsichtigte in die Kastanienallee abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer 31 Jahre alten Frau auf einem Pedelec, welche die Dahlenburger Landstraße stadteinwärts fuhr. Die Frau wurde durch die Kollision leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 25-Jährige von der tiefstehenden Sonne geblendet.

Lüneburg - Brand einer Hecke

Am 27.03.25 gegen 21:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke an einer Grundstücksgrenze in der August-Horch-Straße in Brand. Hierdurch wurde ein angrenzender Zaun beschädigt. Das Übergreifen auf ein Haus konnte durch die Feuerwehr Lüneburg verhindert werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Kollision im Gegenverkehr

Am 27.03.25 gegen 13:00 Uhr kam es auf der Friedrich-Ebert-Brücke zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geriet ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw Renault während der Fahrt in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 19-Jährigen und ihrem Pkw Skoda. Die 19-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Am 27.03.25 gegen 17:15 Uhr kam es in einer Wohnunterkunft in der Straße Beim Benedikt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei 46 und 37 Jahre alte Männer gerieten nach ersten Erkenntnissen in einen Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 37-Jährige den 46-Jährigen. Kurz danach eskalierte die Situation weiter und der 46-Jährige setzte Pfefferspray ein. Beide wurden leicht verletzt. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

Westergellersen/Reppenstedt - Polizei klärt Kinder über Verkehrsgefahren auf

Die Polizeistation in Reppenstedt hat am 27.03.2025 und am 28.03.2025 rund 50 Kindern aus Kindergärten in Westergellersen sowie in Reppenstedt über Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt. Insbesondere das richtige Verhalten an Fußgängerüberwegen und an Lichtsignalanlagen wurde den zukünftigen Schülerinnen und Schülern gezeigt. Viele Verkehrsteilnehmende, welche den Kindern begegneten, verhielten sich vorbildlich.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Kontrolle eines E-Longboards

Am 27.03.25 gegen 13:20 Uhr wurde ein 36-Jähriger mit seinem elektrisch betriebenen Longboard an der B493 zwischen Loge und Woltersdorf kontrolliert. Das selbstgebaute Fahrzeug verfügte über keinen Versicherungsschutz. Zudem wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bergen (Dumme) - Verursacher flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am 27.03.25 zwischen 09:45 und 13:15 Uhr einen geparkten Pkw Skoda Octavia. Dieser befand sich in einer Parkbucht vor einem Haus an der Bundesstraße 71 (Breite Straße). Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro. Der unbekannte Fahrer flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Körperliche Auseinandersetzung in Bar

In der Nacht zum 28.03. kam es gegen 01:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar in der Rademacherstraße. Zwei 35- und 41-jährige Männer schlugen nach verbalen Streitigkeiten einen 29-Jährigen, sodass dieser leicht verletzt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Gemeinschaftlicher Diebstahl

Am 27.03.25 gegen 15:30 Uhr wurde eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Gudesstraße durch eine 25-Jährige abgelenkt. In der Zeit entwendete ein 28-Jähriger ein paar Turnschuhe und entfernt sich. Im Nachgang zu dem Diebstahl können die beiden im Nahbereich zusammen angetroffen und das Diebesgut bei dem 28-Jährigen aufgefunden werden.

Uelzen - "Falsche Handwerker" gelangen in Wohnung - Hinweise

Am 27.03.25 gegen 11:00 Uhr gelangten drei unbekannte Männer Zugang zu einem Wohnhaus einer 88-Jährigen in der Straße Krempelweg. Diese suggerierten der Seniorin, dass sie Schornsteinfeger seien. In einem unbeobachteten Moment wurden drei silberne Kaffeekannen entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang Tipps, wie Sie sich verhalten sollten:

- Denken Sie immer daran: Es ist Ihr gutes Recht fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden!

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie zuvor durch den Türspion oder aus dem Fenster. Benutzen Sie die Gegensprechanlage.

- Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

- Versuchen Sie, bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Lassen Sie nur Handwerker rein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an.

-Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei - egal, ob es zu einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

Emmendorf - Unerlaubte Abfallentsorgung - Hinweise

Zwischen dem 26.03. und dem 27.03.25 entsorgten Unbekannte Asphalt auf einem Feld im Bereich der Uelzener Straße. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

