POL-LG: ++ Wrestedt - Einfamilienhaus in Brand ++ Anwohner holt 58-Jährigen aus dem Haus ++ Ermittlungen zur Brandursache laufen ++ Geschätzter Schaden beläuft sich auf 150.000 Euro ++

Lüneburg (ots)

Am 27.03.2025 gegen 13:15 Uhr geriet ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Brand. Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr und konnte einen 58 Jahre alten Bewohner aus dem Gebäude holen. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Beide Männer blieben unverletzt. Trotz sofortiger Löscharbeiten der Feuerwehr brannte das Objekt komplett aus. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

