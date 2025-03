Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 28.03.-30.03.2025 ++

Lüneburg (ots)

Presse 28.03.-30.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Hotelgast bespuckt Angestellten

Am 28.03.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in der Lünertorstraße zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 63-jährigen Hotelgast und einem im Hotel angestellten 26-jährigen Mitarbeiter. Der Streit gipfelte darin, dass der Hotelgast den Angestellten anspuckte. Inhalt des Streits waren nicht zu billigende Verhaltensweisen des Aggressors gegenüber dem Hotelpersonal. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Südergellersen / Heiligenthal - Brand eines Strauches

Am 28.03.2025 wurde gegen 21:00 Uhr durch einen Anwohner der Hauptstraße in Heiligenthal brennendes Buschwerk im Bereich Hauptstraße / Südergellerser Weg gemeldet. Nach dem Anruf bei der Leitstelle löschte der Anwohner den Brand nahezu vollständig ab und verhinderte so ein Übergreifen auf weitere Büsche. Die vor Ort eingetroffene Feuerwehr sicherte den Brandort. Aktuell wird in Richtung Sachbeschädigung durch Entzünden eines Feuers ermittelt, da zuvor mehrere lautstark pöbelnde Personen diesen Bereich passiert haben sollen.

Scharnebeck - Körperverletzung und Bedrohung

In der Nacht vom 28.03.2025 auf den 29.03.2025 kam es zwischen Ehepartnern in der Straße Röthenkuhlen zu einem körperlichen Übergriff. Nach dem gemeinsamen Konsum von alkoholischen Getränken entwickelte sich zuerst ein Streitgespräch. Dieses gipfelte darin, dass der 33-jährige Mann seine 31-jährige Frau würgte und sie bedrohte. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der Täter für vier Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Adendorf - Diebstahl aus PKW, Täter dingfest gemacht

Zu einem Diebstahl aus dem Innenraum eines unverschlossenen PKW kam es am 29.03.2025, gegen 08:10 Uhr, in Adendorf in der Neuen Straße. Der 37-jährige Täter öffnete den PKW und entwendete hier ein Parfüm und eine Fernbedienung. Er hatte die Rechnung allerdings nicht mit dem Eigentümer gemacht, der ihn dabei beobachtete und anschließend verfolgte. Die Fernbedienung ließ der Dieb fallen und das Parfüm warf er in Richtung des Verfolgers. Schließlich konnte die eingesetzte Polizei den Mann antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Aufgrund eines mitgeführten Cuttermessers erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen.

Lüneburg - Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei E-Scooter-Kontrolle

In den Morgenstunden des 29.03.2025 wurde der 35-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Goseburgstraße kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass nicht die aktuelle grüne Versicherungsplakette, sondern eine blaue Plakette am Heck des E-Scooters aufgeklebt war. Da der Fahrzeugführer aufgrund einer Sprachbarriere vor Ort nicht alles verstanden hat, informierte er einen Freund zum Übersetzen. Der 37-jährige Freund kam kurze Zeit später, ebenfalls mit einem E-Scooter, zum Einsatzort. Auch hier fehlte die grüne Versicherungsplakette. Gegen beide wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Brietlingen - Unfallflucht auf der B 209

Am 29.03.2025 befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer gegen 17:55 Uhr mit seiner Mercedes X-Klasse die B 209 von Brietlingen in Richtung Artlenburg. Als er auf der Strecke mehrere Fahrzeuge überholte, scherte plötzlich ein weiteres Fahrzeug aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Mercedes in den Grünstreifen aus und kollidierte mit einem Baum. Durch glückliche Umstände wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer des ausscherenden PKW hielt vor Ort nicht an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.

Bavendorf / Reinstorf - Flucht vor der Polizei

Am 29.03.2025 sollte gegen 18:30 Uhr auf der B 216 der 35-jährige Fahrzeugführer eines Audi A4 kontrolliert werden. Zuerst stoppte dieser sein Fahrzeug nach Anhaltesignal, floh jedoch kurze Zeit später in Richtung Lüneburg. Eine Verfolgung war aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit nach einer gewissen Strecke nicht mehr erfolgsversprechend. Der Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später als Mitfahrer in einem anderen PKW angetroffen werden. Ermittlungen wegen Durchführens eines Kraftfahrzeugrennens wurden eingeleitet.

Lüneburg - Schlägerei bei einer Feier auf dem Universitätsgelände

Am 30.03.2025 wurde gegen 05:30 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen - u.a. mit Einsatz von Pfefferspray - bei einer Feier vor dem Zentralgebäude der Universität gemeldet. Die dort eingesetzte Security und die eingesetzten Beamten konnten die Lage dauerhaft schlichten. Die vor Ort aufgenommenen Aussagen und die vorhandenen Spuren werden aktuell ausgewertet.

Uelzen

Uelzen - Bedrohung mit Messer

Am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, geraten in der Gudesstraße zwei 25- und 28-jährige Männer in Streit. In dessen Verlauf bedroht der 25-jährige den 28-jährigen mit einem Messer. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Alkoholika entwendet und Mitarbeiterin angerempelt

Am Samstagmorgen, gegen 08:45 Uhr, entwendet ein unbekannter Mann mit auffälliger Gesichtsverletzung Alkoholika in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Als dieser von der Mitarbeiterin angesprochen wird, stößt er diese zur Seite und flüchtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen unter 0581/930-0 in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Bedrohung mit Messer

Als am Samstagnachmittag ein 39-jähriger ein Lebensmittelgeschäft in der St.-Viti-Straße trotz bestehenden Hausverbots betritt, wird dieser durch einen Mitarbeiter angesprochen. Der 39-jährige bedroht den Mitarbeiter daraufhin mit einem Messer und entfernt sich von der Örtlichkeit. Auch er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Eddelstorf - Einbruchdiebstahl

Am Samstag, in der Zeit von 13:00 - 23:00 Uhr, brechen Unbekannte in ein Wohnhaus in Eddelstorf ein und entwenden dort diverse Wertgegenstände. Es entsteht insgesamt ein Sachschaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581/930-0 entgegen.

Himbergen - wechselseitige versuchte gefährliche Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen gerät in Himbergen ein Paar in Streit. In dessen Verlauf versuchen beide, sich gegenseitig mit Gegenständen zu schlagen. Zudem bedroht die 36-jährige ihren 32-jährigen Freund mit einem Messer. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell