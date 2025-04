Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Accountübernahme bei Instagram ++ Veränderung nach fast 4 Jahren ++ Auf Polizeikommissar Michel folgt Polizeikommissarin Laura ++ Polizei in Lüchow-Dannenberg weiterhin auf Instagram vertreten ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg

Seit dem 27.04.2021 ist die Polizei in Lüchow-Dannenberg auf Instagram vertreten. Als sogenannter "Social-Media-Cop" ermöglichte Polizeikommissar Michel Koenemann den Followerinnen und Followern Einblicke in die alltägliche Arbeit eines Polizeibeamten im Einsatz- und Streifendienst zu erhalten. Über 4.000 Personen haben den Account "polizei.luechow.michel" bereits abonniert. Eine Auswertung der Daten ergab, dass ein wesentlicher Anteil dieser 4.000 Personen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg stammt. Im November 2023 wechselte Michel Koenemann von dem Einsatz- und Streifendienst in Lüchow in die Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen. Um weiterhin als Polizei in dem sozialen Netzwerk ansprechbar zu sein, wurde nun eine Nachfolgerin für den Account gefunden. Polizeikommissarin Laura wird ab dem 01.04.2025 für den Account verantwortlich sein und über ihren Dienstalltag berichten. Laura versieht ihren Dienst als Polizeibeamtin bei der Polizeistation in Dannenberg. Die 26-Jährige freut sich besonders auf den Austausch mit der Community und wird regelmäßig über ihre Einsätze berichten. Zu finden ist der Account nun unter dem neuen Namen "polizei.dannenberg.laura".

++ Bild von Polizeikommissarin Laura unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell