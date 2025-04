Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Entwarnung nach Einsatzlage an Schule ++ Dannenberg - Werkstatt durch Brand beschädigt ++ Himbergen - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Entwarnung nach Einsatzlage an Schule - Spielzeugpistole löst Großeinsatz aus

Am Morgen des 02.04.25 um kurz vor 10:00 Uhr ging in der Kooperativen Leitstelle Lüneburg die Meldung ein, dass Personen mit Waffen auf dem Gelände einer Schule in Oedeme im Oedemer Weg gesehen worden seien. Vor diesem Hintergrund wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert und zur Schule entsandt. Bereits durch die ersteintreffenden Kräfte und zufällig vor Ort befindliche Beamte des Kriminal- und Ermittlungsdienstes konnte nach wenigen Minuten herausgestellt werden, dass es sich bei der gesehenen Waffe um eine Spielzeugpistole eines 13-jährigen Schülers handelte. Diese wurde vermutlich im Rahmen einer Pause in einer Jugendgruppe herumgegeben, was schlussendlich zu der Meldung führte. Die Spielzeugpistole wurde sichergestellt. Insbesondere durch das besonnene Vorgehen der Schule und die schnell vor Ort eintreffenden Polizeikräfte konnte die Situation zeitnah aufgeklärt werden. Derzeit wird noch geprüft, ob es zu strafbaren Handlungen gekommen ist.

Lüneburg - Ladendieb flüchtet mit Hose

Am 01.04.25 kam es in einem Geschäft in der Straße Am Sande zu einem Ladendiebstahl. Eine bisher unbekannte männliche Person begab sich mit einem 14-Jährigen in das Geschäft und löste Sicherungen von Bekleidungen. Der Unbekannte flüchtete in der Folge mit mindestens einer Hose. Der 14-Jährige verbleibt vor Ort und wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Reppenstedt/Lüneburg - Geldübergabe nach Schockanruf

Am 01.04.2025 erhielt ein Ehepaar aus Reppenstedt einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser teilte den Senioren am Telefon mit, dass der gemeinsame Sohn im Ausland einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution gezahlt werden müsse. Da sich der Sohn des Ehepaares tatsächlich im Ausland befand, besorgten diese mehrere zehntausend Euro und übergaben das Geld gegen 13:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Neue Sülze in Lüneburg.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zeitraum der Geldübergabe, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Ihre Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und rät:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen hohe Geldforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die Anrufer Druck ausüben oder eine emotionale Notlage ausnutzen

- Die Polizei oder auch andere Justizbehörden fordern niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände am Telefon ein!

- Beenden Sie das Telefonat - informieren Sie sofort ihre Polizei oder ziehen sie eine Vertrauensperson hinzu

- Versuchen Sie, die im Anruf betroffene Person selbst zu erreichen, um die Angaben zu überprüfen - nutzen Sie hierfür die Ihnen bekannte Nummer und lassen sich auf keinen Fall weiterleiten.

- Geben sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder sensiblen Daten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

Lüneburg - Ermittlungen nach Pfeffersprayeinsatz in Schule

Am 01.04.25 gegen kurz nach 12:30 Uhr kam es zu einem Einsatz in einer Schule in Oedeme. Hintergrund war, dass Personen mit Pfefferspray in einen Klassenraum gesprüht haben sollen. Aus diesem Grund klagten diverse Schülerinnen und Schüler aus dem Klassenraum unter anderem über Reizungen der Atemwege. Die insgesamt elf leichtverletzten Kinder und Jugendliche wurden durch mehrere Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Werkstatt durch Brand beschädigt

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am 01.04.2025 gegen 19:45 Uhr diverse Akkus auf einer Palette bei einer Werkstatt in der Lüneburger Straße in Brand. Durch das Feuer wurde die Außenwand der Werkstatt beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausweitung verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Uelzen

Uelzen - Nach Übergriff - Polizei sucht nach Hinweisen - Frau verletzt worden

Am 25.03.2025 gegen 15:00 Uhr kam es in der Fritz-Röver-Straße zu einem Übergriff eines derzeit unbekannten Mannes auf eine Frau. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie von dem Mann bedrängt und angefasst. Als sie sich wehrte schlug der Mann ihr in das Gesicht. Sie konnte anschließend mit leichten Verletzungen fliehen. Der Mann soll 1,80-1,85 Meter groß gewesen sein. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, hatte braune mittellange Haare und ein Tattoo am linken Unterarm. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Diebstahl aus Drogerie - Jugendliche entwenden Parfum

Zwei Jugendliche entwendeten am 01.04.2025 gegen 18:00 Uhr ein Parfum aus einer Drogerie in der Veerßer Straße. Während des Verlassens der Drogerie löste der Diebstahlsalarm aus. Das Diebesgut im Wert von etwas über 10 Euro verblieb vor Ort. Beiden wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Uelzen - Ermittlungen nach möglichem Raubdelikt

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen eines möglichen Raubdeliktes am 29.03.2025 gegen 21:30 Uhr in einem Park bei der Stadthalle in Uelzen. Dort wurde ein Mann etwas später mit einer Kopfverletzung von Passanten angetroffen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei gab der Mann an zuvor ausgeraubt worden zu sein. Eine detaillierte Beschreibung zu dem möglichen Tathergang war aufgrund des berauschten Zustandes sowie der Verletzung des Mannes nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Himbergen - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am 01.04.2025 gegen 07:00 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einem Opel Astra die Landesstraße 253 von Almstorf in Richtung Himbergen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur. Als er gegenlenkte kam er ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 31-Jährige wurde leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei einigen Tausend Euro.

Gerdau OT Bohlsen - Grillhütte in Brand - Ermittlungen laufen

Am 02.04.2025 gegen 05:00 Uhr geriet Am Silberberg die Grillhütte des dortigen Schützenvereines in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell