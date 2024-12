Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Dollern versuchen in Kita einzudringen, Einbrecher in Harsefeld unterwegs

Stade (ots)

1. Einbrecher in Dollern versuchen in Kita einzudringen

Unbekannte Einbrecher sind am Wochenende zwischen Freitagabend, 18:00 h und Montagmorgen, 08:00 h über ein herausgebrochenes Zaunstück an der Grundstücksrückseite auf das Gelände der Kindertagesstätte in der Straße "Auf dem Reller" in Dollern gelangt und haben versucht an mehreren Fenstern in das Gebäude einzudringen. Ohne Erfolg mussten der oder die Täter dann aber wieder abziehen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 100 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Harsefeld unterwegs

Bisher unbekannte Täter haben am gestrigen Montag zwischen 13:00 h und 21:30 h in Harsefeld gleich zwei Wohnhäuser aufgebrochen und durchsucht. Im Adolf-Peter-Krönke-Weg wurde eine Scheibe bei einem dortigen Einfamilienhaus eingeworfen und dann anschließend das Gebäude betreten. Bei der Durchsuchung konnten der oder die Einbrecher dann Schmuck und eine Herrenarmbanduhr erbeuten. Im Butendiek haben vermutlich dieselben Täter dann bei einem weiteren Wohnhaus auf der Gebäuderückseite ein Fenster aufgehebelt und konnten danach im Inneren die verschiedenen Räume durchsuchen. Was hier genau gestohlen wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden an beiden Tatort wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell