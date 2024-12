POL-STD: Kupferdiebe in Buxtehude montieren 25 Meter Kupferfallrohre ab, Einbrecher in zwei Gewerbehallen in Buxtehude

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Buxtehuder Bürogebäude Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstagabend, 20:00 h bis Samstagmittag, 12:00 h in Buxtehude in der Straße "Hinter der Linah" in ein als Bürogebäude genutztes Einfamilienhaus eingedrungen. Zuvor haben der oder die Einbrecher die Terrassentür gewaltsam ...

mehr