Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Bürogebäude, Vier Einbrüche in Drochtersen und Assel, Drei Autos im Stader Bahnhofsparkhaus aufgebrochen, Einbrecher in Gewerbeobjekt ein Buxtehude und Sauensiek

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Bürogebäude

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstagabend, 20:00 h bis Samstagmittag, 12:00 h in Buxtehude in der Straße "Hinter der Linah" in ein als Bürogebäude genutztes Einfamilienhaus eingedrungen. Zuvor haben der oder die Einbrecher die Terrassentür gewaltsam geöffnet und konnten dann so in das Haus gelangen. Ob etwas und was bei der anschließenden Durchsuchung entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der Sachschaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Vier Einbrüche in Drochtersen und Assel

Ein bisher unbekannter Einbrecher ist am Samstag zwischen 12:00 h und Mitternacht in Drochtersen im Fasanenweg gleich in drei Einfamilienhäuser eingestiegen. In einem Fall wurde eine Terrassentür, in den beiden anderen Fällen ein Fenster aufgehebelt und dem oder dem Täter gelang es dann so in die jeweiligen Gebäude einzusteigen. Im Inneren durchsuchte er dann mehrere Räume. Ob neben Schmuck in dem einen Haus auch noch etwas aus den anderen Häusern erbeutet werden konnte, steht noch nicht fest. Anschließend flüchtete der Unbekannte über das angrenzende Feld. Der angerichtete Schaden wird hier erstmal auf mehrere hundert Euro beziffert.

In Assel in der Wether Straße hat sich ein ebenfalls unbekannter Einbrecher auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses begeben und ist dann an der Rückseite auf ein Terrassendach geklettert. Dort hat er dann ein Fenster aufgehebelt und konnte so ins Haus eindringen. Was bei der Durchsuchung sämtlicher Schränke erbeutet werden konnte, steh noch unklar. Der Schaden dürfte sich auf über 500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

3. Drei Autos im Stader Bahnhofsparkhaus aufgebrochen

Unbekannte haben am Samstag tagsüber zwischen 06:15 h und 14:15 h im Parkhaus am Stader Bahnhof im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss einen dort geparkten Nissan Qashqai, einen Opel Mocca und einem Skoda Fabia aufgebrochen und eine geringen Menge Kleingeld erbeutet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

4. Einbrecher in Gewerbeobjekt ein Buxtehude und Sauensiek

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag, 17:00 h und Sonntagmorgen, 09:45 h in Buxtehude-Hedendorf in der Straße "An der Reith" auf das Gelände eines dortigen Gewerbebetriebes gelangt und haben sich nach dem Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der Produktionshalle verschafft. Derzeit ist noch unklar ob bei der anschließenden Durchsuchung etwas erbeutet werden konnte. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zwischen Samstagnachmittag, 15:30 h und Sonntagmittag, 12:00 h haben ebenfalls bisher unbekannte Einbrecher in Sauensiek in der Gewerbestraße versucht, bei einer dortigen Betriebshalle eine Außentür aufzuhebeln. Da diese scheiterte, flüchteten der oder die Täter ohne in das Gebäude eindringen zu können und ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird hier auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell