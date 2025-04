Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Schusswaffe bei Durchsuchung sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Bereits in den frühen Morgenstunden des 01.04.25 wurde ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Lüneburg im Bereich Ebensberg vollstreckt. Der 34-jährige Beschuldigte, welchem Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird, wurde angetroffen. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten neben einer geringen Menge Betäubungsmittel auch eine Schusswaffe mit Munition sicher. Darüber hinaus konnten weitere Waffen in Form von Messern und Wurfsternen sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

