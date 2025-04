Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Unbefugt mit PKW unterwegs - Fahrer unter Einfluss von Alkohol ++ Container gewaltsam geöffnet - Felgen entwendet ++ Brände bei Feldweg - Ursache ungeklärt ++ Sachbeschädigung an mehreren Pkw ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen

Am 03.04.25 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern und Jugendlichen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 12-Jähriger von mehreren Personen getreten und geschlagen. Der 12-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Barum - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Am 03.04.25 kam es gegen 21:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Gemeinde Barum zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Familie. Hierbei wurde ein 51-Jähriger aggressiv gegenüber mehreren Familienmitgliedern und schlug unter anderem seine Frau und die Tochter. Der stark alkoholisierte 51-Jährige wurde für mehrere Tage der Wohnung verwiesen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Vermutlich in der Nacht vom 02.04. auf den 03.04.25 beschädigten Unbekannte mindestens fünf geparkte Pkw durch Kratzer auf dem Lack. Diese befanden sich geparkt auf einem Parkstreifen in der Soltauer Straße. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec-Fahrerin nach Unfall leicht verletzt

Am 03.04.25 gegen 07:41 Uhr kam es auf der Reichenbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jähriger Fahrerin eines Pedelecs befuhr vermutlich die Fahrbahn vom Bürgeramt kommend in Richtung Reichenbachplatz, obwohl die Ampel rot war. Ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw VW fuhr bei grüner Ampel an und kollidierte hier mit der querenden Radfahrerin. Diese wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Zwei Jugendliche gerieten am 03.04.2025 gegen 17:45 Uhr in der Drawehnertorstraße aneinander. In der Folge kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei welcher einer der Jugendlichen im Alter von 16 Jahren im Gesicht verletzt wurde. Der ebenfalls beteiligte 15-Jährige wurde am Kopf verletzt.

Clenze - Polizeikontrolle - Fahrzeug nicht zugelassen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Am 03.04.2025 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 10:50 Uhr einen PKW der Marke Opel in der Straße Hohes Feld. Dabei stellte sich heraus, dass der 41 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem benutzten Fahrzeug. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bergen (Dumme) - Unbefugt mit PKW unterwegs - Fahrer unter Einfluss von Alkohol und THC

Am 04.04.2025 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit einem PKW die Breite Straße und wurde anschließend von der Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,82 Promille. Zusätzlich verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff THC. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann den PKW unbefugt in Gebrauch genommen hat. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der PKW-Schlüssel wurde an die Halterin ausgehändigt.

Dannenberg - Kollision auf Kreuzung - Drei Verletzte

Zwei PKW kollidierten am 03.04.2025 gegen 15:00 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 191/Lüchower Straße/Develangring. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete eine Seniorin mit einem VW Golf eine rote Lichtsignalanlage. Sie wurde leichtverletzt. Im zweiten beteiligten PKW, einem Skoda Fabia, befanden sich zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren. Sie wurden ebenfalls leichtverletzt. Alle drei Frauen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Dannenberg - Container gewaltsam geöffnet - Felgen entwendet

Unbekannte betraten in der Nacht zum 04.04.2025 das Gelände eines Autohauses in der Jeetzelallee. Dort begaben sie sich zu einem Container und öffneten diesen mit einer Flex. Anschließend entwendeten sie diverse Felgensätze im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Streit über Parkverhalten eskaliert

Ein Streit über das Parkverhalten eines 25-Jährigen eskalierte am 03.04.2025 gegen 13:30 Uhr in der Stadenser Straße. Dabei schlugen drei Männer im Alter von 14, 17 und 47 auf den 25-Jährigen ein und verletzten diesen leicht. Dieser schlug ebenfalls zu und verletzte den 17-Jährigen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - Brände bei Feldweg - Ursache ungeklärt

Am Abend des 03.04.2025 gegen 20:00 Uhr gerieten zwei Vegetationsflächen an Feldwegen zwischen der Bundesstraße 4 und Bad Bevensen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Brandstellen löschen und eine Ausweitung verhindern. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern an. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell