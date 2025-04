Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Radbruch - Werkzeug aus geparktem Fahrzeug entwendet ++ Lüchow - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 ++ Lüder - Fahranfänger verliert Kontrolle über Fahrzeug ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 10.04.2025

Lüneburg

Korrektur - Pfefferspray-Auseinandersetzung - Fliederstraße in Lüneburg, nicht in Uelzen

Fälschlicherweise wurde am gestrigen Tag, 09.04.25, eine Auseinandersetzung mit Pfefferspray zwischen zwei Männern in die Fliederstraße in Uelzen verortet. Diese Örtlichkeit befindet sich allerdings ins Lüneburg. Der Fehler wurde in der Ursprungsmeldung vom 09.04.25 angepasst und ist nun unter Lüneburg zu finden. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/6009655

Lüneburg - Geldbörse aus Rucksack am Busbahnhof entwendet - Hinweise

Am 09.04.25 zwischen 10:30 und 10:50 Uhr entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse einer 67-Jährigen aus dem Rucksack. Diese ließ den Rucksack an einer Bushaltestelle Am Sande kurz unbeaufsichtigt, da sie einer älteren Dame zur Hilfe kam.

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Brietlingen - Kontrollen im Ritzkamper Weg

Am 09.04.25 zwischen 10:00 und 15:30 Uhr befanden sich Polizeibeamte zeitweise im Bereich des Ritzkamper Weges. Die Straße wurde aufgrund einer Baustelle auf der B209 als Umleitung verwendet. Die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge ist allerdings verboten, zudem waren Absperrbaken aufgestellt worden, sodass nur Anlieger die Straße passieren sollten. Es wurden diverse Gespräche mit Verkehrsteilnehmern geführt und diese sensibilisiert.

Radbruch - Werkzeug aus geparktem Fahrzeug entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 09.04. auf den 10.04.25 öffneten Unbekannte gewaltsam einen geparkten Pkw Mercedes Sprinter in der Straße Im Brook. Aus diesem wurden neben Werkzeugen auch Maschinen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Damnatz - Pkw brennt während der Fahrt

Am 09.04.25 gegen 21:30 Uhr kam es in der Straße Am Elbdeich zum Brand eines Pkw. Der Pkw Jeep geriert vermutlich aufgrund technischer Mängel während der Fahrt in Brand, sodass dieser durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Lüchow, OT. Ranzau - Jugendliche ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 09.04.25. gegen 13:45 Uhr wurde eine 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad im Bereich der Kreisstraße 2 kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die 17-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Küsten - Fahrerwechsel nach Geschwindigkeitsverstoß

Am 09.04.25 gegen 18:45 Uhr führten Polizeibeamte an der Kreisstraße 8 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ein Pkw VW Golf fuhr mit 146 km/h bei erlaubten 80 km/h durch die Kontrollstelle. Im Anschluss wurde der Pkw abrupt abgebremst und es fand ein Fahrerwechsel statt, welcher durch die Polizeibeamten beobachtet wurde. Im Rahmen der weiteren Kontrolle des Fahrzeuges konnte herausgestellt werden, dass der ursprüngliche 18-jährige Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trebel - Geschwindigkeitsmessung an der Kreisstraße 2

Am 09.04.25 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr wurde an der K2 im Bereich Trebel (OT Dünsche) eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt zehn Verstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit von 80 km/h geahndet.

Lüchow - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248

Am 10.04.25 gegen kurz nach 09:00 Uhr kam es auf der B248 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen beabsichtigte von der K42 kommend über die B248 in Richtung Bösel zu fahren. Hierbei missachtete sie die vorfahrtsberechtigte und von links kommende 65-jährige Fahrerin eines Pkw Ford. Der Pkw Ford überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 65-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Uelzen

Korrektur - Pfefferspray-Auseinandersetzung - Fliederstraße in Lüneburg, nicht in Uelzen

Uelzen - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung - Hinweise

Am 09.04.25 gegen 17:30 Uhr kam es in der Dieterichsstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Drei bisher unbekannte männliche Täter schlugen und schubsten einen 25-jährigen Uelzener, sodass dieser leicht verletzt wurde. Die Verursacher flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Am 09.04.25 gegen 14:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Astra kreuzte die Bahnhofstraße aus Richtung Schillerstraße in die Alewinstraße. Hierbei missachtete sie eine 36-jährige Radfahrerin, sodass es zur Kollision kam. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am 09.04.25 gegen 17:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 191 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw Volvo beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße zu fahren und missachtete einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen mit seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Lüder - Fahranfänger verliert Kontrolle über Fahrzeug - zwei Leichtverletzte

Am 09.04.25 gegen 20:30 Uhr kam es in der Straße Hinter der Aue zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Audi in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und lenkte dagegen. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug auf der Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Bäume. Zudem überschlug sich das Fahrzeug. Der 19-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

