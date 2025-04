Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 11.04.2025 - 13.04.2025 ++

Landkreis Lüneburg

Neetze - Verletzungen mit Messer nach häuslicher Gewalt

Am Sonntagmorgen um 06:00 Uhr kam es in Neetze zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Infolgedessen musste das 59-jährige männliche Opfer mit leichten Verletzungen, die mutmaßlich durch ein Stichwerkzeug verursacht worden sein dürften, dem Klinikum Lüneburg zugeführt werden. Seine 52-jährige Lebensgefährtin wurde vorläufig festgenommen, bei ihr wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Aktuell werden durch den Zentralen Kriminaldienst Ermittlungen in Bezug auf die Hintergründe wegen eines versuchten Tötungsdeliktes geführt.

Lüneburg - Umhängetasche geraubt

Am Samstagabend um 20:45 Uhr kam es in der Kastanienallee in Lüneburg zu einem Raubdelikt. Ein noch unbekannter männlicher Täter näherte sich dem 15-jährigen Opfer von hinten und besprühte dieses mit Pfefferspray. Anschließend entwendete er diesem die getragene Umhängetasche, in welcher sich unter anderem Bargeld befand. Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort.

Lüneburg - Diebstahl von Medikamenten

Am Samstagvormittag wurde zudem ein 69-Jähriger zum Opfer eines Diebstahls. Als er sich auf dem Lüneburger Sande befand, nachdem er eine anliegende Apotheke verlassen hatte, verwickelte ein noch unbekannter Täter diesen in ein Gespräch, um dann dessen Plastiktüte samt mitgeführtem Substitutionsmedikament zu entwenden. Der Täter konnte bis dato unerkannt entkommen.

Bleckede - schwer verletzt bei Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen erlitt ein 27-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Lüneburg, welcher mit seiner Suzuki die Kreisstraße 24 von Bleckede OT Walmsburg kommend in Richtung Alt Garge befuhr und hierbei aus noch ungeklärter Ursache stürzte.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Hamburg zugeführt.

Lüneburg - Pkw ausgebrannt

In der Nacht zu Sonntag geriet um 01:14 Uhr ein in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße im Stadtteil Kaltenmoor abgestellter Pkw Mercedes in Brand und brannte nachfolgend vollständig aus. Ermittlung zur Ursache dauern an.

Lüneburg - Ladendiebinnen auf Tour

Eine ausgeprägte Schwäche in Bezug auf bestehende Eigentumsverhältnisse weisen drei Frauen (59 Jahre, 21 Jahre und 18 Jahre alt) auf, welche immer wieder als Diebinnen in Erscheinung treten. Am Samstagnachmittag begaben sie sich in einen Supermarkt in der Boecklerstraße und steckten dort Waren im Wert von knapp 200 Euro in mitgeführte Taschen, um diese dann zu entwenden. Sie konnten bei der Tat beobachtet und gestellt werden. Nun erwartet sie ein Strafverfahren.

Landkreis Uelzen

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem PKW aus Häcklingen kommend Richtung Landesstraße 270 und wollte auf diese einbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrberechtigte 24-jährige PKW-Fahrerin im Querverkehr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Frau wurde schwerverletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der Verursacher wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Hubschrauber nach Hamburg geflogen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb der Mann in der Klinik.

Ohne Pflichtversicherung

In Steddorf wurde am Freitag, gegen 16.30 Uhr, ein E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden Strafanzeigen gegen die 14-jährige Fahrerin und 46-jährige Halterin gefertigt.

In Rieste wurde am Samstag, gegen 14.25 Uhr, im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme festgestellt, dass ein beteiligter landwirtschaftlicher Anhänger nicht versichert war. Es wurde eine Strafanzeige ge-fertigt.

Diebstähle aus unverschlossenen PKW

In Westerweyhe kam es in der Nacht zu Samstag im Kiebitzweg und Graureiherweg zu Diebstählen aus geparkten, unverschlossenen PKW. Es wurden geringe Mengen Bargeld, Kaugummis und ein Ta-schenmesser erbeutet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Samstagabend, dem 12.04.2025, der Waldboden bei Neuhaus entlang eines Waldweges bei der Straße Kuhdrift in Brand. Die brennenden ca. 100-150 Quadratmeter wurden durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert.

