Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Uelzen - Ermittlungserfolg: Betrüger ermittelt und gestellt

Lüneburg (ots)

Uelzen - Ermittlungserfolg: Betrüger ermittelt und gestellt

Bereits am 10.04.25 kam es in den Morgenstunden zu einem größeren Polizeieinsatz in der Oldenstädter Straße. Wenige Tage zuvor beabsichtigte ein Kunde eines Autohauses ein Fahrzeug im Wert von mehr als 35.000 Euro zu kaufen und reichte entsprechende Dokumente für eine Finanzierung ein. Da Zweifel an der Echtheit der eingereichten Nachweise bestanden, wurde die Polizei darüber informiert. Nach Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich um Fälschungen handelte. Am gestrigen Tag kam es dann zu einem mutmaßlichen Abholtermin des Fahrzeuges, sodass die Polizei vorab informiert wurde und mit entsprechendem Kräfteaufgebot vor Ort war. Tatsächlich konnten zwei Männer im Alter von 42 und 46 Jahren und eine 32 Jahre alte Frau festgestellt werden, welche zur Abholung erschienen waren. Daraufhin folgten Durchsuchungen der Personen und des mitgeführten Autos nach entsprechenden Anträgen durch die Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts Lüneburg. Die drei Beschuldigten wurden unter anderem erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Betrug dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell