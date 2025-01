Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (8.1.) sorgte ein Feuer im Bereich der Straße "Am Brombeerberg" in Darmstadt-Arheilgen für Aufsehen. Mehrere Anwohner bemerkten gegen 1:20 Uhr Brandgeruch und alarmierten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein einzelnes Gartengrundstück in ...

mehr