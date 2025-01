Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt/Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Rüsselsheim (ots)

Am Samstagnachmittag (04.01.) wurden in der Weinbergstraße fünf geparkte Fahrzeuge von einem Mann willkürlich beschädigt. Es entstanden Schäden von insgesamt mehreren tausend Euro. Zeugen verständigten die Polizei und lotsten die Beamten anschließend zu dem Tatverdächtigen, die den 24-Jährigen im Bereich des Bahnhofs festnehmen konnten. Der Festgenommene wird zudem verdächtigt, für rund zwei Dutzend weitere Sachbeschädigungen an Autos in jüngster Vergangenheit verantwortlich zu sein. Der 24 Jahre alte Mann, der die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte, wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

