Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Vollenstraße/ Audi A4 beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Freitag (02.02.24) einen Audi A4 an der Vollenstraße beschädigt. Gegen 12.15 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus. Eine Zeugin beobachtete eine Frau, wie sie ihre Autotür gegen den Audi schlug, einstieg und in einem roten Land Rover wegfuhr. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

-weiblich -60-70Jahre alt -kurze, graue Haare -Brille -europäisches Erscheinungsbild

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell