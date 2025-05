Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Unfall (06.05.2025)

VS-Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden ist es am Dienstagmorgen, gegen 4:45 Uhr, auf der Kirnacher Straße gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen kam ein Mercedes vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit im Anschluss der Kreuzung Kirnacher- und Richthofenstraße nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Dabei entstand am Auto ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Zwei Insassen im Alter von 18 und 19 Jahren verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Zeugenaussagen nach, war ein weiteres Auto, ein schwarzer Audi, in den Unfall involviert, welches bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war.

Um die Umstände des Unfalls zu klären, sucht die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Nummer 0741 / 348790 Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zu dem schwarzen Audi Angaben machen können. Dieser dürfte ebenfalls Unfallschäden aufweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell