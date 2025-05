Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei Gelsenkirchen in Herten

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 28. April 2025, erhielt ein Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei einen Einsatz in der Dickampsstraße in der Gelsenkirchener Altstadt.

Ein 50 Jahre alter Gelsenkirchener schilderte den eintreffenden Beamten, dass eine männliche Person mit einer silbernen Pistole aus einem Auto ausgestiegen sei und diese durchgeladen habe. Der 50-Jährige sei anschließend in seinem Auto von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 35-Jährigen aus Herten handelte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde durch das Amtsgericht Essen ein Durchsuchungsbeschluss ausgestellt. Daraufhin kam es am Freitagmorgen, 2. Mai 2025, um 9.30 Uhr in der Karl-Hermann-Straße in Herten-Scherlebeck zu Durchsuchungsmaßnahmen im Zuge derer der Tatverdächtige angetroffen und kontrolliert werden konnte. Dabei waren auch Kräfte der Spezialeinheiten eingesetzt. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten eine silberne Spielzeugpistole und ein Handy gefunden und sichergestellt werden. Der 35-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

