POL-GE: Sanitäterin sexuell belästigt - Strafverfahren eingeleitet

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem tätlichen Angriff auf Rettungskräfte und einer sexuellen Belästigung am Mittwoch, 30. April 2025, in Schalke ermittelt die Polizei gegen einen 40-Jährigen. Gegen 20.45 Uhr traf eine Rettungswagenbesatzung an der Grenzstraße ein, wo ihnen eine auf dem Grünstreifen liegende hilflose Person gemeldet worden war. Eine Sanitäterin und ihr Kollege wollten dem augenscheinlich alkoholisierten Gelsenkirchener aufhelfen, woraufhin dieser erst den Sanitäter und dann seine Kollegin körperlich angriff, sodass beide stürzten. Trotzdem gelang es den Einsatzkräften, den Mann auf einer Trage zu fixieren. Dabei fasste der Gelsenkirchener der Sanitäterin mehrfach in den Intimbereich. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

