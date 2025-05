POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Bei Streitigkeiten in Horst wird Mann durch Messer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am Montagabend, 28. April 2025, gegen 21.10 Uhr, wurde ein Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen zum Parkplatz eines Discounters an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 47 Jahre alten Gelsenkirchener, der aufgrund einer Kopfverletzung von einer Rettungswagen-Besatzung behandelt wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zu einem Streit zwischen ...

