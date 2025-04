Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer stößt gegen Auto

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Orlishausen und Vogelsberg im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Radfahrer war in Schlangenlinien unterwegs gewesen, als er mit seinem Lenker seitlich gegen einen vorbeifahrenden Seat stieß. Der Mann stürzte daraufhin in den Straßengraben und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte er sich zu Fuß vom Unfallort. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise war die Polizei bereits verständigt worden und traf wenig später ein. Die Beamten stellten bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von fast 1,7 Promille fest. Zudem war er ohne Licht und ohne Helm unterwegs. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (SE)

