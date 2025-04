LPI-EF: Epoxidharz im Wert von 15.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriger Junge verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 85-jähriger Peugeot-Fahrer sowie ein VW-Fahrer den Kreisverkehr am Willy-Brandt-Platz. Beide mussten verkehrsbedingt anhalten und ein 6-jähriger Junge lief zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch. In diesem Moment fuhr der Peugeot-Fahrer rückwärts und klemmte den ...

