Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 6-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriger Junge verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 85-jähriger Peugeot-Fahrer sowie ein VW-Fahrer den Kreisverkehr am Willy-Brandt-Platz. Beide mussten verkehrsbedingt anhalten und ein 6-jähriger Junge lief zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch. In diesem Moment fuhr der Peugeot-Fahrer rückwärts und klemmte den Jungen zwischen den Fahrzeugen ein. Dabei wurde dieser verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell