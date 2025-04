LPI-EF: Anlagebetrug mit Kryptowährung

Sömmerda (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Simson-Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15:45 Uhr war der Jugendliche mit seiner Simson in der Fichtestraße unterwegs. Beim Überqueren der Freiligrathstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW, der von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Simson-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Er ...

