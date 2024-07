Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Person wurde nach Bootsunfall in der Ruhr gesucht.

Hattingen (ots)

Nach einem Bootsunfall auf der Ruhr Höhe Campingplatz Niederwenigern wurde eine Person vermisst. Zwei weitere Bootsinsassen haben sich an Land gerettet.

Aufgrund der Meldung wurde heute Mittag sofort ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Ruhr beordert. Darunter die Hattinger Feuerwehr mit den hauptamtlichen Kräften und den Löschzügen Mitte und Niederwenigern. Von den Feuerwehren Essen und Witten wurden Taucher nach Hattingen geschickt. Die DLRG war, neben der Feuerwehr, mit Booten wasserseitig im Einsatz. Die Polizei unterstützte die Suche mit einem Hubschrauber aus der Luft.

Gut 30 Minuten nach Alarmierung konnte Entwarnung gegeben werden. Der Vermisste ist von einem anderen der zahlreichen Boote auf der Ruhr aufgenommen worden und am Wehr in Dahlhausen an Land gegangen. Mit einem Boot der DLRG wurde er dann zum Standort des Rettungswagens gebracht und, wie seine Mitfahrer auch, rettungsdienstlich untersucht.

