LPI-EF: Bankdaten weitergegeben - 5.000 Euro Schaden

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen eine große Menge Epoxidharz von einer Baustelle in der Erfurter Löbervorstadt gestohlen. Die Diebe gelangten auf das Gelände und entwendeten mehrere Paletten mit dem Harz, das sie auf bislang unbekannte Weise abtransportierten. Der Wert der Beute liegt bei rund 15.000 Euro. Die Tat wurde am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr entdeckt. Die Polizei hat die ...

