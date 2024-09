POL-MA: Heidelberg: 53-Jähriger vermisst!

Heidelberg (ots) - Am Donnerstag fuhr eine 59-jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof. Um kurz nach 16 Uhr passierte sie auf der Höhe der Postfiliale eine Engstelle, die durch eine Baustelle verursacht wurde. An dieser Stelle überbrückte eine Stahlplatte eine Grube auf dem Fahrradweg. Rechts daneben hatte man ...

mehr