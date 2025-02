POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Augsburg (ots) - Univiertel - Am Sonntag (02.02.2025) war ein Autofahrer stark alkoholisiert in Augsburg unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Opel in der Piccarstraße. Beim 39-jährigen Fahrer stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und ...

