POL Schwaben Nord: Polizeiarrest statt Heimfahrt

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Freitag (31.01.2025) wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt gerufen. Ein 48-Jähriger war gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Augsburger Straße. Dort steckte er sich zwei Weinflaschen in seine Jacke und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtete den Mann und stoppte ihn am Ausgang. Die Polizei wurde alarmiert. ...

