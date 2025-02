Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Freitag (31.01.2025) wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt gerufen. Ein 48-Jähriger war gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Augsburger Straße. Dort steckte er sich zwei Weinflaschen in seine Jacke und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtete den Mann und stoppte ihn am Ausgang. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten durchsuchten den Mann und übergaben schließlich das Diebesgut an den Supermarkt. Bei der weiteren Abklärung ergab sich der Verdacht, dass der Begleiter des 48-Jährigen ebenfalls Waren aus dem Supermarkt entwendete. Dieser hatte aber bereits vor Eintreffen der Polizei das Geschäft verlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-Jährigen und dessen bislang unbekannten Begleiter wegen Ladendiebstahls.

