Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung in Oberhausen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (02.02.2025) brannten Mülltonnen in der Anton-Bruckner-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 2 setzte gegen 03.40 Uhr ein bislang Unbekannter zwei Mülltonnen in Brand. Die Flammen beschädigten auch den dortigen Gartenzaun. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

