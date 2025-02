POL Schwaben Nord: Übungsmunition sorgt für Polizeieinsatz

Augsburg (ots) - Lechhausen - Ende der vergangenen Woche ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Die Ermittlungen der Polizei waren erfolgreich. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30./31.01.2025) touchierte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen Mercedes. Dieser stand geparkt in der Schillstraße. Der Verursacher flüchtete. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei ...

