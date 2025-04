Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend, 28. April 2025, gegen 21.10 Uhr, wurde ein Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen zum Parkplatz eines Discounters an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen gerufen.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 47 Jahre alten Gelsenkirchener, der aufgrund einer Kopfverletzung von einer Rettungswagen-Besatzung behandelt wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zu einem Streit zwischen einem bisher unbekannten Mann und dem 47-Jährigen. Im Zuge dessen schlug der Unbekannte mehrfach mit den Fäusten auf den Gelsenkirchener ein. Der 47-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich am Kopf. Zwei Zeugen aus Gelsenkirchen im Alter von 26 und 34 Jahren beobachteten das Geschehen und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Der Schläger floh währenddessen zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige kann beschrieben werden: Er ist circa 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er ist korpulent, hat schwarze, dunkle Haare und trägt einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein grünes T-Shirt und eine blaue Jeans-Shorts.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell