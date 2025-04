Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher auf frischer Tat überführt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen erhielt am späten Montagabend, 28. April 2025, gegen 23 Uhr Informationen hinsichtlich eines Einbruchs in einem leerstehenden Gebäude der Zeche Westerholt im Stadtteil Hassel. Daraufhin wurden Einsatzkräfte entsandt, die vor Ort von dem zuständigen Sicherheitsdienst eingewiesen wurden. Bei der Durchsuchung des unübersichtlichen Gebäudekomplexes konnten zunächst keine unbefugten Personen angetroffen werden. Daher wurden Diensthundeführer von der Polizei Recklinghausen zur Unterstützung hinzugerufen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes trafen die Einsatzkräfte auf zwei Tatverdächtige, einen 36-Jährigen und einen 27-Jährigen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten Einbruchswerkzeug auf. Weiterhin führte einer der Männer einen Hund mit sich, der im weiteren Verlauf an das Tierheim Gelsenkirchen übergeben wurde. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

