POL-GE: Gasthaus gerät in Flammen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe eines Bildes aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Mann in einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses aus dem letzten Jahr in Buer. Der Unbekannte wird verdächtigt, am Montag, 22. Juli 2024, gegen 17.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 301 mit seiner Hand an seinem Glied ...

mehr