POL-GE: Fahndung nach Erregung öffentlichen Ärgernisses - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe eines Bildes aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Mann in einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses aus dem letzten Jahr in Buer. Der Unbekannte wird verdächtigt, am Montag, 22. Juli 2024, gegen 17.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 301 mit seiner Hand an seinem Glied manipuliert zu haben. Eine 20-jährige Frau aus Wadersloh saß dem Unbekannten in Höhe des Goldbergplatzes in der Bahn gegenüber und ekelte sich, als der Mann zu ihr herübersah. Die Handlungen wurden mehrere Minuten durchgeführt. Der Unbekannte verließ an der Adlerstraße die Straßenbahn.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7112 im Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Das Bild des Gesuchten sowie eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/166563

