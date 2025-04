Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Angetrunkener Randalierer beschädigt Pkw's

Gelsenkirchen (ots)

Am 27.04.2025, kurz nach Mitternacht, vernahmen mehrere Anwohner der Ruhrstraße lautstarke Geräusche. Die Geräusche wurden von einer 28jährigen männlichen Person mit deutscher Staatsangehörigkeit verursacht. Dieser beschädigte in "Kung-Fu-Manier" mit Faustschlägen und Tritten mehrere geparkte Pkw. Über Notruf alarmierte Polizeibeamte konnten die männliche Person noch an der Tatörtlichkeit stellen. Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann dem Alkohol in nicht unerheblichem Maße zugesprochen hatte und über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt. Bei der Durchsuchung der Person wurde zusätzlich noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Durch seine nächtliche "Sporteinlage" beschädigte der 28jährige insgesamt sieben geparkte Kraftfahrzeuge. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und er wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

