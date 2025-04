Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer in Notaufnahme leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es in der Notaufnahme des evangelischen Krankenhaus zu einem Polizeieinsatz. Ein 23jähriger Mann wurde in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht mittels Rettungswagen in die Notaufnahme der evangelischen Kliniken eingeliefert. In einem Behandlungsraum durchwühlte er plötzlich das Inventar um anschließend seine Notdurft im Behandlungsraum zu verrichten. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab er sich renitent und verließ das Krankenhaus trotz Aufforderung nicht. Beim Hinausführen aus dem Krankenhaus leistete der 23jährige Widerstand und kam mit den Polizeibeamten zu Fall. Die drei eingesetzten Polizeibeamten wurden dadurch leicht verletzt. Nach Beruhigung der Situation konnte der 23jährige letztlich doch behandelt werden. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen und ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

