Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die tatverdächtigen Betrüger?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Aufnahmen einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei Tatverdächtigen in einem Betrugsfall. Am Freitag, 4. Oktober 2024, betraten gegen 18.35 Uhr zwei Männer eine Tankstelle an der Bochumer Straße in Ückendorf. Dort baten sie den 18-jährigen Angestellten um einen Geldwechsel. Während des Vorgangs entschieden sie sich scheinbar spontan um und verlangten ihr ursprüngliches Geld zurück. Dabei lenkten sie den jungen Verkäufer fortlaufend ab, sodass dieser nicht bemerkte, dass er von dem Duo nicht alle zuvor übergebenen Geldscheine wieder zurückbekommen hatte.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/166441

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell